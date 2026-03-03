Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:00
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu.

        Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda S.K. (61), kızı C.K'nin (35) akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra dönmediğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

        Bir vatandaş, C.K'ye ait telefon ve çantayı bularak Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'ne bıraktı.

        Cep telefonu incelemesinde son olarak Çobanlı İskelesi'nde fotoğraf çektiği tespit edilen C.K. için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, iskele ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ise tekneyle denizden arama çalışmasına katıldı.

        Ekipler, iskeledeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

        Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ve mobil radar ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, hakkında kayıp ihbarı bulunan C.K. için Çobanlı İskelesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

        DEGAK ekipleri, sualtından çalışmaları yürütürken mobil arama ekibi de havadan dronla tarama yaptı.

        Kurbağa adamlar ise 1 tekne ve 3 botla, iskelenin ayakları ve çevresinde kayıp kadını aradı.

        Ekipler, C.K'nin cansız bedenine iskeleden yaklaşık 300 metre açıkta ulaştı.

        C.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

