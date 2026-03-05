Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 11:20
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, Ordu'dan geldikleri belirlenen şüpheliler D.G. (33) ve E.G'yi (43) Çarşamba ilçesinde yakaladı.

        Zanlılar gözaltına alındı, ele geçirilen altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

