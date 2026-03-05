Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik'te belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.V. (26) ve S.K. (25) emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan operasyonda ele geçirilen 421 bin 120 uyuşturucu hapın, Samsun'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        İran: Yiğit evlatlarımız onları bekliyor
        İran: Yiğit evlatlarımız onları bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Veysel Bilen: "Tüm taraftarlarımızdan özür dilerim"
        Veysel Bilen: "Tüm taraftarlarımızdan özür dilerim"
        AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        Samsun'da 6 aracın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı; 3 yaralı (2)
        Samsun'da 6 aracın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı; 3 yaralı (2)
        Samsun'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 otomobil alev alev yandı, 4 yaralı
        Samsun'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 otomobil alev alev yandı, 4 yaralı
        Samsun'da 6 aracın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı; 3 yaralı
        Samsun'da 6 aracın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı; 3 yaralı
        GÜNCELLEME - Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı