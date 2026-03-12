Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:59
        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 250 milyon liralık hacme sahip yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Samsun, Batman, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Tekirdağ ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ve sim kartı, 3 bilgisayar, 3 USB bellek, ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 tabanca fişeği, 7 uyuşturucu hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

