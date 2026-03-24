        GÜNCELLEME - Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 kız kardeşten biri tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan 2 kız kardeşten 1'i tutuklandı.

        Giriş: 24.03.2026 - 14:22 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcudan yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli G.Ş'yi (50) çalınan ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen G.Ş'nin kız kardeşi E.Ş. (40) de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

