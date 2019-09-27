Uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı

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Samsun'da bonzai adlı uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y. ile ilgili yaptıkları takipte, söz konusu şahıs ile teması görülen 3 kişiden 2 paket halinde 2,96 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

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