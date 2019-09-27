24 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Az sayıda İstanbullu bu geceyi de dışarda geçiriyor

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da hakkında toplam 24 yıl 5 ay hapis, 40 bin lira da adli para cezası bulunan cezaevi firarisi polisin takibi sonucu kovalamacayla yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı bilişim suçlarından hakkında toplam 24 yıl 5 ay hapis, 40 bin lira da adli cezası bulunduğu öğrenilen ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak arandığı ileri sürülen N.K.'yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen N.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanan Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.