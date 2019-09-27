Geçmeyen omuz ağrısı hatalık belirtisi olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, “Omuz ağrılarının birçok sebebi, rotator cuff dediğimiz (rotator kılıf, omuz manşeti) kas ve tendon grubundan kaynaklanabilir. Tedavi edilmediği takdirde omuz hareketlerinde kısıtlılık gibi sağlık sorunlarını ortaya çıkabilir” dedi.

Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kişiyi uykudan uyandıran, yüksekteki bir noktaya uzanmayı kısıtlayan ve kolu hareketsiz hale getiren omuz ağrılarının rotator cuff dedikleri rotator kılıf, omuz manşeti kas ve tendon grubundan kaynaklanabildiğini söyledi. Bu durumun omzu sabitlemek için birlikte çalışan kas ve tendon grubuna verilen adın olduğunu ifade eden Yazıcı, “Kürek kemiğini üst kola bağlayan kaslardan oluşur. Buradaki tendonlar omuz bölgenizi sabitler, kaslar ise omzunuzu kolayca hareket etmenizi sağlar. Rotator cuff sendromu dediğimiz omuz ağrılarının kişinin düşmesi, çarpması gibi birçok durumlarda görülebilmektedir. Adale güçsüzlüğü, omuz hareketleri sırasında tıkırtılar, klik sesleri gelmesi, omuz hareketlerinde kısıtlılık gibi durumlar bu sağlık sorunun belirtileri ve bulgularıdır. Bu bulgulardan herhangi biri mevcutsa zaman geçirmeden doktora başvurun. Şikayetleriniz hastalığın gelişme öyküsü ve dikkatli bir muayene ile önemli ölçüde fikir sahibi olunabilir” dedi.



“Cerrahi tedavi seçenekleri de var”

Dinlenme, ilaç gibi tedavi seçeneklerinden cevap alınmadığı takdirde çeşitli cerrahi tedavi seçeneklerinin olduğunu aktaran Yazıcı şunları kaydetti:

“Bunlardan biri de artroskopi yöntemidir. Bu yöntemde yaklaşık 1 santimetrelik kesilerden omuz eklemi ve çevre dokulara ait görüntülerin bir kamera aracılığıyla monitöre aktarılması ve yine mini aletlerle görüntü kullanılarak hastalığın ameliyatının yapılmasıdır. Bu anlamda ameliyat sonrası ağrı daha az, iyileşme ve rehabilitasyon süresi de daha zahmetsiz ve daha kısa olur ve uygulanan kesi birkaç ay sonra neredeyse görünmez hale gelir. Artroskopik cerrahi de işlemler günübirlik işlemlerdir. Ameliyat sabahı hastaneye yatıp, aynı gün akşam taburcu olmak mümkündür. Ancak bazı durumlarda yatış süresi birkaç güne çıkabilir. Bu konuda doktorunuz sizi ameliyat öncesinde mutlaka bilgilendirecektir.”

SAMSUN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.