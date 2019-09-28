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Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf Bir yıl arayla iki aynı olay, aynı yaralı, aynı ...

İHA

Samsun'da kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genç o sırada bisikletle yoldan geçen kalp damar cerrahisi uzmanı doktorun müdahalesiyle hayata döndü. Aynı doktorun yine aynı yaralı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ederek hayata döndürdüğü ortaya çıktı.

Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf Bir yıl arayla iki aynı olay, aynı yaralı, aynı doktor İki defa kalbi durdu, hayata döndürüldü ve şimdi taburcu edilmeye hazırlanıyor

Samsun’da kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genç o sırada bisikletle yoldan geçen kalp damar cerrahisi uzmanı doktorun müdahalesiyle hayata döndü. Aynı doktorun yine aynı yaralı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ederek hayata döndürdüğü ortaya çıktı.
Olay, 17 Eylül Salı günü Atakum ilçesi sahil kenarında meydana geldi. Sahilde arkadaşlarıyla birlikte dolaşan A.K. ve B.K. kardeşler bir süre sonra bekçiler tarafından durduruldu. Bu sırada kalabalığın arkasından gelen A.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle B.K.’ye vurdu. Daha sonra bekçilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Bir süre sonra iki kardeş evine giderken A.K. yine sahil kenarında iki kardeş A.K. ve B.K.’ye bıçakla saldırdı. Boynundan ve göğsünden ağır yaralanan B.K.’ye bu sırada sahil kenarından bisikletle geçen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Burç Deşer müdahale etti. Kan kaybeden ve kalbi duran B.K., Dr. Deşer tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Yaralıyla birlikte hastaneye giden Doktor Deşer, daha sonra yaralıyı ameliyat etti. Ameliyat sırasından yine kalbi duran yaralı, Dr. Deşer tarafından yapılan kalp masajıyla ikinci kez hayata döndürüldü.

Bir yıl arayla iki aynı olay, aynı yaralı, aynı doktor
Ameliyatın ardından ise belki de eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Ameliyatın ardından Dr. Deşer, ameliyat ettiği ve kalp masajıyla iki kere hayata döndürdüğü genci 2018 yılında yine bıçaklama olayında ameliyat ettiğinin farkına vardı.

“Bisikletle sahilden geçerken fark ettim”
Olayı anlatan Dr. Deşer, 17 Eylül tarihinde akşam saatlerinde bisikletle sahilde dolaştığını söyledi. Bu sırada sahilde bağrışmaların olduğunu ifade eden Dr. Deşer, “Bağrışmalara yaklaştığımda iki kişinin yerde yattığını gördüm. Kanlar içindeydi. Neresinden yaralandığına baktım. Bir kişinin boynundan ve göğsünün sol tarafından yarası vardı. Hatta sol kaburgası gözüküyordu. Çevredekiler hemen baskıya başladı. O sırada ambulans çağrıldı. Bu sırada hasta çok kan kaybedince kalbi durdu. Hemen masaja başladım. Sonrasında ambulans geldi. Kalp damar cerrahı olduğum için yaralıya müdahale ederek onunla birlikte ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine getirdik. Burada acil serviste çalışan diğer arkadaşlarla birlikte yaralının acil müdahalesine devam ettik. Sonrasında hemen ameliyata aldım. Hasta çok sıvı kaybetmişti. Bunun üzerine hastanın ameliyat sırasında tekrar kalbi durdu. Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yaptık. Çok ileri müdahalelerde bulunduk. Boynunun sağ tarafındaki yaralanmanın enseden girdiği boynundan çıktığını fark ettik. Gerekli müdahaleleri yaptık ve kanamasını durdurduk. Hastanın tekrar kalbini çalıştırdık ve hayata dönmesini sağladık” dedi.

“Ameliyattan sonra fark ettim”
Ameliyatın ardından ilginç bir detayı fark ettiğini ifade eden Dr. Deşer, “Ameliyat ettiğim ve 2 kere hayata döndürdüğüm gencin 2018 yılında yine karın bölgesinden bıçaklanarak hastaneye geldiğini ve yine benim ameliyat ettiğimi fark ettim. Böyle bir tesadüf oldu. 2 kez aynı hastanın yardımına koşmuş oldum. Tabii, o sırada tesadüfen yoldan geçiyor olmam da bir şans. Böyle bir olay da ilk defa başıma geldi. Şu an hastamız sağlığına kavuştu. Taburcu edeceğiz” diye konuştu.

“Hayatımı ona borçluyum”
Yaşadıklarını anlatan B.K. ise, “Olay anında kanlar içerisinde ve baygındım. Acele bir şekilde hastaneye kaldırmışlar. Hiçbir şeyin farkında değildim. Ameliyattan çıktıktan bir süre sonra kendime geldim. Kendime geldiğimde beni ameliyat eden doktorun 2018 yılında yine bıçaklanma olayında ameliyatımı yaparak beni hayata döndüren doktor olduğunu fark ettim. Hocam şans eseri bisikletle geçerken beni ikinci defa hayata döndürüyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Hayatımı ona borçluyum. Şu an iyi durumdayım ve ikinci defa aynı doktorla tekrardan hayata geri döndüm diyebilirim” şeklinde konuştu.

SAMSUN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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