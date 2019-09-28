Samsun 5. Tarım Fuarı beklentileri karşıladı

Samsun’da 5. kez kapılarını açan ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan “Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”nda Ondokuz Mayıs Üniversitesinin(OMÜ) ilgili fakültelerinden akademisyenler ve özel sektörde çalışan ziraat mühendisleri fuarın açılmasının hem kendileri hem de halk açısından çok iyi olduğunu, vatandaşın fuara büyük ilgi gösterdiğini açıkladı.

Tekkeköy ilçesinde bulunan TÜYAP Fuar Alanında Samsunlu vatandaşla buluşan 5. Tarım Fuarı’nda yöresel ürünlerden tarım makinelerine, Samsun’da yetiştirilmiş organik sebze meyvelerden hayvanlara ve Kayseri’ye has sucuklara varıncaya kadar yüzlerce ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Halkın ikinci gününde de yoğun ilgi gösterdiği fuarda bulunan OMÜ Ziraat ve Veteriner Fakülteleri akademisyenleri, hem fuara dair düşüncelerini hem de kendilerinin bu fuarda bulunma amaçlarını anlattı.

OMÜ Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden Arş. Gör. Furkan Başı, amaçlarının çiftçiyi bilgilendirmek olduğunu ifade etti. Başı, “Burada böcek tanıtmaktan olsun, ilaçtan olsun Ziraat Fakültesinin ürettiği ürünlerden olsun, gübreden olsun, diğer tohumlardan olsun amacımız çiftçiyi bilgilendirmek. Bununla ilgili bazı materyaller toplanıp buraya getiriliyor. Özellikle yeni bünyemize katılan öğrenciler için de geçerli bu durum onlara da tanıtmak amaçlı. Ya da Ziraat Fakültesini tercih etmeleri için bir ön bilgi amaçlı bu fuarlara katılıyoruz. Bunun dışında üretime katkı sağlamak amacıyla insanlara Ziraat Fakültesini tanıtmak, Ziraat Fakültesinin hareket alanlarını göstermek için böyle bir faaliyette bulunduk. Yararlı da oldu, insanlar gelip soruyorlar, bizim kendi fakültemizin ürettiği üzümler var. Onların fidanlarını, fidelerini satıyoruz. Tohumlarını satıyoruz, nasıl yetiştirileceği hakkında bilgiler var. Ziraat Fakültesi katalogları var. Bunlar çiftçiler için etkili oluyor çünkü tarımın daha ileriye gitmesi için çiftçiyle fakültelerin bir araya gelip buluşması gerekli” dedi.



“Halkı bilinçlendirmek için buradayız”

OMÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalından Arş. Gör. Fatih Büyükbudak da, “Veteriner Fakültesini temsilen kongrede bulunuyoruz. Buradaki gözlemimiz şu yönde; Samsun’daki ilçelerde ikamet eden hayvancılıkla uğraşan insanlar, Veteriner Fakültesinin Hayvan Hastanesi hizmeti verdiğiyle ilgili çok bilgi sahibi değiller. Olsalar da yapılan işlemlerle çok fazla bilgi sahibi değiller. Biz bu amaçla halkı bilinçlendirmek adına burada bulunuyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Vatandaştan aldıkları geri dönüşün çok iyi olduğunu belirten Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları(Dahiliye) Anabilim Dalı Arş. Gör. Zeynep Nurselin Çolak, “Fuar olarak genel halkın ilgisini çok beğendik, çok fazla ilgi var. O alanda memnunuz güzel bir organizasyon yapmışlar. Getirilen şeyler de güzel. Biz de halkı bu anlamda bir hizmet var, böyle bir hizmet veriyoruz bu konuda da bilgilendirmek için burada bulunuyoruz. Genel olarak da onlardan pozitif bir dönüş alıyoruz” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Bir madencilik firması adına fuarda bulunan Ziraat Mühendisi Murat Cirit ise ürünlerinin Türkiye’de tek olduğunu fuarın da pek çok açıdan yarar sağladığını söyledi. Cirit, “Genleştirilmiş kil agregası üreticisiyiz. Bizim ürünlerimiz topraksız tarımda, peyzajda, inşaat sektöründe gelecek vadeden uzun vadeli bir ürün. Fuarın açılması yöre halkı için güzel. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla çok fazla amatör üretici geliyor. Tarım hakkında birçok görüp alabiliyorlar. Bu konuda iyi. Aynı zamanda birçok firma bir çatı altında toplanıyor ve ikili ilişkiler kurma açısından güzel bir yer. İkili ilişkiler sonucunda birçok firmayla bağlantılarımız oldu. Biz yeni bir şirket daha doğrusu yeni bir ürün olduğumuz için birçok firmaya ürünümüzü tanıtma fırsatı bulduk. Biz Ankara firmasıyız, Samsun’da da bu şekilde bayilerimiz oldu ve ürünümüzü beğendiler” ifadelerini kullandı.

25 Eylül'de açılan 5. Tarım Fuarı, 29 Eylül akşamına kadar Samsun Tekkeköy TÜYAP Fuar Alanı'nda gezilebilecek.

SAMSUN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.