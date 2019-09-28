Otoyolda tehlikeli yolculuk

Samsun'da fındık yüklü bir kamyonetin, üzerinde küçük bir çocukla trafikte tehlikeli bir şekildeki seyir etmesi objektiflere yansıdı.

Olay, Samsun Terme ilçesi Samsun Ordu kara yolunda meydana geldi. Tedbir alınmadan düzensiz bir şekilde fındık çuvalları yüklenerek Karadeniz Sahil Yolu’na çıkan bir kamyonet, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Fındık çuvalları üzerine 1516 yaşlarında bir çocuğun oturması ise yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk, 60 kilometre hızla giden kamyonetin arkasında bulunan otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SAMSUN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

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