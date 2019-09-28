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Prof. Dr. Kaya: "Radyolojik tetkikler kontrolsüzce fazla kullanılıyor" "Bu durum ihtiyacı olanların ...

İHA

Türk Radyoloji Derneği (TRD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Kaya, "Ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi radyolojik tetkiklerin kontrolsüzce fazla kullanılması. Bu durum ihtiyacı olanların istedikleri gibi tetkik yaptıramamalarına mani oluyor" dedi.

Prof. Dr. Kaya: "Radyolojik tetkikler kontrolsüzce fazla kullanılıyor" "Bu durum ihtiyacı olanların istedikleri gibi tetkik yaptıramamalarına mani oluyor”

Türk Radyoloji Derneği (TRD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Kaya, “Ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi radyolojik tetkiklerin kontrolsüzce fazla kullanılması. Bu durum ihtiyacı olanların istedikleri gibi tetkik yaptıramamalarına mani oluyor” dedi.
TRD Samsun Şubesince gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de (OMÜ) desteklediği “Tanısal Görüntülemede Radyasyon Güvenliği Sempozyumu” gerçekleştirildi.

“İlgi oldukça yüksek”
Bir otelde gerçekleştirilen sempozyum hakkında bilgi veren Sempozyum Başkanı OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici, sempozyumda tanısal radyolojik incelemelerde alınan radyasyon dozlarından ve bu radyasyonun olası tehlikelerinden ve risklerinden bahsedeceklerini belirterek, “Bunun için nasıl önlemler alınmalı, radyasyonu azaltmak için hem hastaların hem çalışanların nasıl önlemler almaları gerektiği konusunda bir toplantı düzenleyeceğiz. Katılım oldukça yüksek. Çevre illerden de oldukça ilgi var. Katılımcılarımız ise radyologlar, radyoloji teknisyenleri, fizikçiler, klinik doktorları. Bu konu Türkiye ve dünyada gündemde bir konu. Çünkü insanlar tomografi çektiriyor, radyasyon içeriyor sonuçta ve bu insanlarda bir korku oluşturuyor ‘bu beni kanser yapar mı’ diye. Bu tür riskler gündemde. Ortalıkta da bilgi kirliliği var. İnsanlar ya konuyu çok abartıyor ve gerekli olduğu halde bu tetkikleri yaptırmamaya kadar gidiyor. Ya da bu risklerden çok haberdar değil kendileri istiyor. Biz bu aradaki dengeyi sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

“Radyasyon dost mu düşman mı”
TRD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Kaya ise radyasyonun görünmeyen düşman ve belki de dost olduğunu ifade ederek, “Dost mu, düşman mı bunu ayırt edebilmemiz lazım. Bunun için de bilime fevkalade ihtiyacımız var. Buradaki sıkıntıyı bilim çözecek. Çünkü ne elle tutulabiliyor ne de gözle görülebiliyor. Bu durumda bunu ancak bilimsel metodolojiyle algılamamız ve ortaya koymamız lazım. Bu bilgileri de muhakkak ki bu meslek grubuyla doğal olarak da hastalarımızla paylaşmamız çok önemli. Ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi radyolojik tetkiklerin kontrolsüzce fazla kullanılması. Bu durum ihtiyacı olanların istedikleri gibi tetkik yaptıramamalarına mani oluyor. Aslında çok rahat ulaşılabilecek bir şey ama çok yoğun olduğu için asıl ihtiyacı olanların buna ulaşamaması diğer yandan da hekimlerin çok kısa zamanda tetkikleri sonuçlandırmak zorunda kalmasıyla sonuçlanıyor. Böyle bir sorunumuz da var” şeklinde konuştu.
TRD Samsun Şube Başkanı Çetin Çelenk de hem Türkiye’de hem de dünyada olan yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri meslektaşlarına aktarma gayretinde olduklarını ifade etti.
Sempozyuma katılımcılar bilgi ve tecrübelerini paylaşarak pratikte karşılaştıkları sorunları interaktif bir şekilde tartışabilecek.

SAMSUN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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