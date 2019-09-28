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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 7 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen A.K.A.’nın ikametinde yaptığı aramada 29,60 gram bonzai elde etti. Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde yakalanıp gözaltına alınan A.K.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN

29 Eylül 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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