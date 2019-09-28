Samsun’da bir özel hastanede düzenlenen “Sağlıklı Güzellik” başlıklı söyleşide uzmanlar, sağlıklı güzelliği örnekleriyle beraber anlattı.

Medicana Samsun Hastanesince ‘Sağlıklı Güzellik’ söyleşisi düzenlendi. Hastane bünyesinde gerçekleştirilen uygulamaları tanıtmak ve sağlıklı güzelliğin hastane ortamında nasıl inşa edildiğini ifade etmek amaçlı toplantıda; estetik cerrahi, medikal estetik, kadın doğum, diş ille birlikte beslenme ve diyet uzmanları sunumlar yaptı.

Sunumlarda; Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nazlı Tosun; burun, vücut şekillendirme, karın ve meme operasyonları ve ameliyatsız estetik uygulamaları, Dermatoloji ve Medikal Estetik Uzmanı Dr. Melek Küçük; ameliyatsız uygulamalardan, dolgu, botoks, prp, mezoterapi, gençlik aşısı uygulamaları, Diş Hekimi Dt. Gonca Gülşen; estetik diş, gülüş tasarımı, porselen ve kompozit uygulamaları, diş beyazlatma çözümleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Lale Çetin; kadın genital organ estetiği konusunu katılımcılarla paylaştı, Belenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hüban Gönülol sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ele alırken, şok diyetler, günlük su tüketimi konularında da katılımcıları aydınlattı. Katılımcıların interaktif olarak katıldığı konferansta hekimlere yoğun olarak soru sordukları gözlendi.



“Toplum sağlığına katkıda bulunacak bütün organizasyonlarda yer alıyoruz”

“Sağlıklı Güzellik” toplantılarının periyodik olarak tekrarlanacağı konusunda bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Meral Kıvırcı, “Medicana Samsun Hastanesi olarak sağlık eğitim ve bilinçlendirme konferanslarımızı sürekli olarak gerçekleştirmekteyiz. Medicana Hastanesinin toplum sağlığına katkıda bulunabileceği tüm organizasyonlarda yer aldığını belirtmek isterim. Sağlıklı güzellik toplantılarını gerçekleştirmemizin ana hedefi; Güzelliğin sağlıkla bir bütün olduğunu anlatabilmek ve bu türden hizmetlerin hastane ortamında daha güvenli olduğunu ifade edebilmek. Uzmanlarımız kendi alanları ile ilgili yapmış oldukları uygulamaları katılımcılar ile paylaştılar, Katılımcıların soruları ile program zenginleşti. Sağlıklı güzellik toplantılarımız sürekli olarak devam edecek, farklı konularda düzenleyeceğimiz toplantılarımızla sağlığın güzellikle bütünleştiği bir yapıyı Samsunlu hanımların ve beylerin hizmetine sunuyoruz” dedi.

SAMSUN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:57

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