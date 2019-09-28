Vali Kaymak’tan 'Kuş Cenneti' daveti

– Samsun Valisi Osman Kaymak, vatandaşları, Türkiye'nin büyük deltalarından biri olan ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan, 350'nin üzerinde göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni görmeye davet etti.

Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Türkiye'nin büyük deltalarından biri olan ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan, 350'nin üzerinde göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. Bu güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Vali Kaymak vatandaşları Kuş Cenneti'ne davet etti. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yörükler Ziyaretçi Merkezini de gezen Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak turistlerin burayı da gezerek seyahatlerini renklendirebileceğini belirtti.



Vali Kaymak ebabil kuşlarının bakımlarını inceledi

Vali kaymak ve eşi Emine Kaymak ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi Cernek Halkalama İstasyonunu ziyaret ederek, kuşlara halkalama işleminin aşamalı olarak nasıl yapıldığı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Bafra Ziraat Bankası çatısının onarımında 95 adet yaralı olarak bulunan, sürüler halinde uçan ve diğer kuşlar gibi ayaklarının üstünde dik bir şekilde duramayan ve ayrıca Kur'anı Kerim'de de adı geçen ebabil kuşlarının bakımlarını inceleyen Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak çalışanlara teşekkür etti.

SAMSUN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:57

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