Başkan Mustafa Demir'den Kavaklılara 80 kilometre yol müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiği günden bu yana Kavak'ta 40 kilometrelik yol yaptıklarını belirterek, "Gelecek yılda da 80 kilometrelik yol yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerçekleştirdiği toplantıların ardından ilçelerde başlattığı hizmet ve yatırım çalışmalarını yerinde incelemeyi sürdürüyor. Başkan Demir, bu amaçla gittiği Kavak'ta, incelemelerde ve açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Demir, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte Kavak ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaret eden Başkan Mustafa Demir, ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu’nun doğup büyüdüğü yer olan Emirli’de mahalle sakinleriyle buluştu.

Mustafa Demir, efsane güreşçinin hayatının anlatıldığı ve anılarının yaşatıldığı Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi’ni gezdikten sonra yine aynı mahallede yapımı 3 yıl önce tamamlanan Yaşar Doğu Güreş Alanı’nda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Demir, "Sizlere hizmet için bu yola çıktık. Ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. İlçe, semt, mahalle, hatta sokak ayrımı yapmadan her yere, herkese hizmet götürme yarışındayız" diye konuştu.



“Kavak’a 80 kilometre yol yapılacak”

Başkan Mustafa Demir daha sonra yapımı tamamlanan 7 kilometrelik Kozansıkı – Bayındır Grup Yolu ve 9 kilometre uzunluğundaki Çukurbük Grup Yolu'nun yerinde incelemelerde bulundu. Bu bölgede de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Demir, "Göreve geldiğim günden bu yana Kavak’ta 40 kilometre yol yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu. 2020 yılında da en az 80 kilometre yol yapacağız" şeklinde konuştu.

Samsun'un her yerinde olduğu gibi Kavak'ta da çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini de söyleyen Mustafa Demir, incelemelerin ardından bürokratlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

SAMSUN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:58

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