Samsun´da denizaltı mühimmatı paniği

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi. Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.



SAMSUN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:27

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.