Marketten cips çalan çocuklar kameraya yakalandı

Kırıkkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN'da gece yarısı kapalı marketten cips çalan çocuklar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde kapalı halde bulunan marketin önüne, 03.30 sıralarında gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen çocuk yaştaki 4 şüpheli, kapüşonlarıyla yüzlerini örterek cips çaldı. Çaldığı cipsleri sırt çantasına dolduran şüpheliler kamerayı fark edince, çaldıkları yiyeceklerle beraber koşarak uzaklaştı.

Sabah saatlerinde dükkanını açan market sahibi M.E., olayı gördüğünü söyleyen bir müşterisinin bilgi vermesi üzerine güvenlik kamerasını inceledi. Kayıtlardan olay anını bulan M.E., şikayetçi olmayacağını fakat yapılanın yanlış olduğunu, ileride daha büyük sonuçlar doğurmadan hırsızlık yapan çocukların uyarılması gerektiğini söyledi.

SAMSUN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.