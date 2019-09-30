Başına pencere düşen bebek yaralandı

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SAMSUN'da, binanın 4'üncü katından düşen pencerenin başına isabet ettiği 8 aylık Muhammet L., yaralandı.

Olay, saat 16.30'da, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Atıl haldeki binanın 4'üncü katında yerinden çıkan pencere, annesinin kucağında bulunan Irak uyruklu 8 aylık Muhammet L.'nin üzerine düştü. Muhammet L. başından yaralanırken, şok yaşayan annesi, bebeğine sarılarak sağlık ekiplerini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet bebek tedaviye alındı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Gazi Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.



SAMSUN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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