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Geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA

Samsun'da geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri geri manevra yapan aracın çarptığı Halil İbrahim Partal (80) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Halil İbrahim Partal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN

01 Ekim 2019 Salı

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