Fındık hırsızlığı zanlılarına adli kontrol

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Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bir evin kilerinden 3 çuval fındık çalan 4 kişi çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. evinin kilerinde bulunan 3 çuval fındığın çalındığı yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerce yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen 3 kişinin 150 kilo civarında 3 çuval fındığı çaldıkları tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen Y.N., A.Ş., U.G. ve T.B. isimli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldılar.

SAMSUN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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