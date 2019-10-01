Başkan Demir: “Samsun TSO ekonomide çok önemli bir misyona sahip”

– Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının(TSO) Samsun'un gelişimi, büyümesi ve özellikle ekonomide sıçrama yapması için çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

Başkan Demir, Samsun TSO Yönetimi ve oda yöneticileri ile bir araya gelerek karşılıklı istişarede bulundu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Divanı ile oda yöneticilerinin yer aldığı ziyarette Başkan Demir, Samsun'un ekonomik yönden kalkınması ve bunun için atılması gereken adımlara dikkati çekti.



“İş birliği yapmalıyız”

Samsun TSO'nun, Samsun'un gelişimi, büyümesi ve özellikle ekonomide sıçrama yapması için çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyleyen Başkan Demir, “İşte bu nedenledir ki sanayi ve ticaret odamızın bu yönde yapacağı her türlü çalışmaya, atacağı her türlü adıma destek vermek zorundayız. Şehrimiz için, vatandaşlarımız için daha çok üretmek, daha çok istihdam alanı sağlamak görevimiz olmalıdır. Bunun için Samsun TSO ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğine ihtiyaç var” dedi.



“Bu tür diyaloglara ihtiyacımız vardı”

Başkan Demir'e iş dünyasına gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Murzioğlu ise, “Göreve geldiğiniz günden beri gerek iş dünyasına gerekse kente yaklaşımınız gerçekten bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Bugün yaptığımız istişare toplantısı da bunun en büyük örneği. Bu tür diyaloglara gerçekten ihtiyacımız vardı. Odamız yöneticileri olarak sizlere teşekkür ediyorum. Oda olarak sorumluluk hissettiğimiz neredeyse tüm alanlarda farklılık oluşturduk. Kentimiz ekonomik kalkınması adına en büyük engel sanayi alanlarının yetersiz oluşudur. Eğer ihracatta 1 milyar dolar seviyesini görmek istiyorsak büyük sanayi altyapısını mutlaka oluşturmalıyız. Sizin desteğinizle bu engeli aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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