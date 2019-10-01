Kronik kulak akıntısı tedavisinde 'timpanoplasti' yöntemi

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, kronik kulak akıntısı ve işitme problemleri yaşayanlara uygulanan "timpanoplasti" ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

Büyük Anadolu Meydan Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, kulak zarı onarılması, kulak zarındaki deliğin sudan korunmasına rağmen kronik kulak akıntısı ve işitme problemleri yaşayanlara uygulanan "timpanoplasti" ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Davut Tepe, "Kulak zarı onarılması ameliyatı, kulak zarındaki deliğin sudan korunmasına rağmen kronik kulak akıntısı ve işitme problemleri yaşayanlara uygulanan timpanoplasti, orta kulaktaki işitme problemlerinin giderilmesi için yapılan bir ameliyattır. Hastalığın tür ve çeşitlerine göre farklı ameliyat uygulamaları bulunmaktadır. Timpanoplasti ameliyatında delik olan kulak zarı kapatılır ayrıca cerrahi operasyonlar yardımı ile sesin iletilmesini sağlayan kemikçik onarılır. Ayrıca kulak arkasındaki mastoid kemik içindeki iltihabın temizlenmesi işlemidir. İhtiyaç duyulan doku, kıkırdak, kemik parçaları ya da orta kulak yapay protezleri kullanılarak sağlanır. Bu işlem, kulak zarında delik olan fakat önemli bir işitme kaybı olmayan, kulağa su kaçmadıkça akıntı olmayan hastalarda bu deliğin kapatılmasına yönelik yapılacak operasyon genel olarak kulağı banyo ve yüzme sırasında sudan koruma gerekliliğini ortadan kaldırarak kişinin hayat kalitesini artırmaya ve zaman içinde oluşabilecek işitme kaybını önlemeye yönelik yapılmakta ve hastanın tercihi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Hastalar genellikle ameliyat sonrası birinci günde pansumanları yapılarak hastaneden taburcu olabilmektedirler. Bu anlamda yukarıda belirttiğimiz sağlık sorunlarını yaşan kişilerin mutlaka muayeneden geçtikten sonra doktorunuzun vereceği karar doğrultusunda bu ameliyatı rahatlıkla olabilirler" diye konuştu.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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