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Samsun’da “Kütüphane Konuşmaları” etkinliği başlıyor

İHA

– Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Kütüphane Konuşmaları" üst başlığı ile aylık seri konferanslar düzenlenecek.

– Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Kütüphane Konuşmaları” üst başlığı ile aylık seri konferanslar düzenlenecek.
Çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların kütüphanelerden yararlanmalarının arttırılması, kütüphane bilincinin kazandırılması, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, çocuklar ve gençlerin akademik düzeydeki kişilerle buluşmalarının sağlanması amacıyla Ekim 2019 tarihinden itibaren her ay Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi ile Alaçam, Atakum, Bafra, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Tekkeköy ve Vezirköprü İlçe Halk Kütüphanelerinde “Kütüphane Konuşmaları” etkinliği düzenlenecek.
Etkinliğe OMÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz "Şehirlerin Hafızası Olarak Kütüphaneler", Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram "İrfansız İlme ve İlimsiz İrfana Dair", Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla “Kitaba Dair”, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal "İnanç, Kültür, Gelenek İlişkisi”, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Dr. Öğretim Üyesi Safa Çelebi “Etkili İletişim”, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Şakir Konyalı “Niçin Okumalı, Ne Okumalı, Nasıl Okumalı?” ve tarihçi yazar H. Mustafa Genç "Tarih Bizi Çağırıyor" başlıklı konuşmalar yapılacak.
Samsun gençlerinin ve halkının ufkunu aydınlatacak, kütüphaneler ve kitaplar ile aralarındaki köprüleri sağlamlaştıracak Kütüphane Konuşmalarının her ay düzenli olarak yapılması planlanıyor.
Kütüphane Konuşmaları buluşmaları şu tarihlerde yapılacak:
8 Ekim Salı 17.00 Gazi İl Halk Kütüphanesi, 19.00 Atakum İlçe Halk Kütüphanesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz. 9 Ekim Çarşamba 17.00 Terme İlçe Halk Kütüphanesi, 19.00 Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi Prof. Dr. Yavuz Bayram. 15 Ekim Salı 16.00 Ondokuzmayıs İlçe Halk Kütüphanesi, 19.00 İlkadım İlçe Halk Kütüphanesi TarihçiYazar H. Mustafa Genç. 16 Ekim Çarşamba 17.00 Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi, 19.00 Bafra İlçe Halk Kütüphanesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla. 22 Ekim Salı 16.00 Salıpazarı İlçe Halk Kütüphanesi, 19.00 Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi Dr. Öğr. Üyesi Safa Çelebi. 23 Ekim Çarşamba 17.00 Vezirköprü İlçe Halk Kütüphanesi, 19.00 Havza İlçe Halk Kütüphanesi Prof. Dr. Yavuz Ünal. 30 Ekim Çarşamba 17.00 Ladik İlçe Halk Kütüphanesi, 19.00 Kavak İlçe Halk Kütüphanesi Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı.

SAMSUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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