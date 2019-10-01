Diş Hekimliği Fakültesine "sanatsal" süsleme Duvarları süsleyen öğrencilere teşekkür belgesi verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesini tasarımlarıyla süsleyen Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Sanatsal tasarım ve üretimlerini, üniversite ve şehrin yararına dönüştürmeyi ilke edinen OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Bölümü öğrencilerinin Diş Hekimliği Fakültesinde 20182019 eğitimöğretim döneminde yürüttükleri proje çalışması teşekkür belgeleriyle taltif edildi.

Geçen eğitimöğretim döneminde GSF Resim Bölümünde “Duvar Resmi Dersi” kapsamında projelendirilen “Diş Hekimliği Fakültesi Duvar Tasarım Uygulaması”nda Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney’in rehberliğinde görev alan öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret ederek teşekkür belgelerini aldı.

Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, Dekan Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Murat Yenisey ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Yılmaz tarafından karşılanan Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney ve Resim Bölümü öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesinin holünün duvarında yer alan çalışmalarıyla objektiflere poz verdiler. Ardından Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı ve beraberindeki akademisyenlerin eşliğinde Konferans Salonu’na geçen öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Fakülteyi daha da güzelleştiren estetik çalışmaları için her bir öğrenciye şükranlarını sunan Dekan Prof. Dr. Arıcı, bu tür çalışma ve projelerin, öğrencilerin kendileri geliştirmelerine ve sanatsal yeteneklerini açığa çıkarmasına imkân tanıdığını belirterek öğrenim hayatlarında kendilerine başarılar diledi. Takdimde, Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney ve öğrencilere teşekkür belgeleri Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı tarafından verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney ise Resim Bölüm olarak kurumsal ve toplumsal faydaya dönük çalışmaların içinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen teveccüh ve konukseverlik için Dekan Prof. Dr. Arıcı ve ekibine teşekkürlerini sundu.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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