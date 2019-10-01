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Bafra'da Yaşlılar Günü etkinliği Kılıç: “Yaşlılarımızla bir gün değil 365 gün bir arada olmaya ...

İHA

"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" nedeniyle Bafra 75. Yıl Huzurevinde etkinlik düzenlendi.

Bafra'da Yaşlılar Günü etkinliği Kılıç: “Yaşlılarımızla bir gün değil 365 gün bir arada olmaya çalışıyoruz”

"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" nedeniyle Bafra 75. Yıl Huzurevinde etkinlik düzenlendi.
75. Yıl Huzurevi bahçesinde düzenlenen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte huzurevi sakini Mustafa Altay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun’da bulunan kuruluşlar hakkında bilgiler verdi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Yaşlılarımızla bir gün değil 365 gün bir arada olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman buraya gelip sizleri de ziyaret ediyoruz. Gerçekten devletimiz bu konuda çok güçlü. Kalite bu kurumlarda daha da arttı. Yaşlılarımızın kalan ömürlerini rahatça tamamlayabileceği bir ortam oluştu. Buradaki dedelerimiz, teyzelerimizin her biri birer tarih ve tecrübe. Biz elimizden geldiğince onlara hem devlet olarak hem belediye olarak gereken desteği vereceğiz” dedi.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Özellikle Sanayi Devri’mden sonra tarım toplumdan sanayi toplumuna geçtik. Topraklarımızdan ayrıldık. Kentlere göç ettik. Bu yapıyla beraber aile yapımız ister istemez biraz değişti. Tabii, huzurevine düştü mü ayıplayanlar oldu. Ama devletimiz sağ olsun bu kurumlara sahip çıktı. Bizler de sizler gibi yaşlanacağız, belki buralara düşeceğiz. Bugün engellilerimizin içinde bulunduğu okullar uluslararası aldığı başarılar yadsınamaz. Hayat değişti bu kaçınılmaz bir son. Bizim de sonumuz bir huzurevi. O yüzden huzurevleri artık acınılan insanların yaşadığı bir yer değil. Hayatın getirdiği bir zorunluluk hale gelmiştir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle pasta kesimi ve ikramı yapıldı.
Etkinlikte, ilahi ve Kur’anı Kerim okundu.

SAMSUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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