Samsun'da bir garip kaza Park halindeki kamyonet 1 kilometre ilerledikten sonra dere yatağına uçtu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Samsun'da yoldan çıkarak tarlada yaklaşık bir 1 kilometre ilerleyen kamyonet dere yatağına uçtu.



Kaza, Samsun Atakum ilçesi Pelitköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan K., çalıştığı bir inşaat firmasına ait 55 YF 721 plakalı kamyoneti park etti. Daha sonra kamyonetin hızla ilerleyip yoldan çıkıp buğday tarlasında içinde yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra dere yatağına uçtu. Emirhan K., aracının çalındığını ve kaza yaptığını iddia etti. Kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler yaptığı araştırma sonucu aracın park halindeyken kendisinin hareket etmiş olabileceğini ileri sürdü.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

SAMSUN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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