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OMÜ’nün gururu oldular İSİF 2019 ödül sahiplerinden Rektör Bilgiç’e ziyaret

İHA

OMÜ’nün gururu oldular İSİF 2019 ödül sahiplerinden Rektör Bilgiç’e ziyaret

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından 2016'dan bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında açılan 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda [4th Istanbul International Inventions Fair (ISIF 2019)]; çalışmalarıyla altın ve bronz patent ödüllerine layık görülen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri ile öğrencileri, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.
Rektörlük Toplantı Salonundaki görüşmede Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ödül sahiplerini tek tek tebrik ederek kendilerine başarılarının devamını diledi.

"Bizlerin de artık 'nokta atışı' yapması gerekiyor"
Rektör Bilgiç buluşmada dünyada üniversitelerin fonksiyonu ve hayatiliğine değinirken, "Üniversitelerin ülkelerin gelişmesindeki rolünü söylemeye gerek yok. Bakıyorsunuz, üniversiteler artık dünyada en önde yer alıyorlar. Üniversitelerde artık eskisi gibi 'Kendi alanımın dışında, dünyada nelerin olduğu beni ilgilendirmez' durumu çoktan bitti. Ama şimdi artık o dönemleri çok geride bıraktık. Yaptığımız çalışmaların; toplumsal yararı, ülkeye ve insanlığa katkısının ne olacağı ile maddi ve bütçe boyutu dikkate alınır oldu. O nedenle buluşlar, büyük bir önem arz ediyor. Çok gelişmiş ülkeler dahi üniversitelerin çalışmalarını sipariş üzerine yapar hâle geldi. Bu çok normal karşılanıyor. Artık şirketler ve holdingler sipariş veriyor bize; şu alanda bilgi ve teknoloji üretin, prototip geliştirin diye. Şirketler üniversitelere büyük bütçeler ayırıyor. Araştırmacılar, bu bütçeler ile çalışıyor ve söz konusu ürünleri böyle tasarlıyor ve geliştiriyorlar. Bizim de artık deyim yerindeyse 'nokta atışı' yapması gerekiyor. Türkiye'de son zamanlarda bu durum farkına varılır oldu. Biz de Üniversite olarak projeler üzerine yoğunlaşma kararı aldık. Sizlerin de inşallah ciddi katkıları olacak. Sahip olduğumuz potansiyeli bu gelişmeler doğrultusunda kullanmalıyız" dedi.
Ziyarette Rektör Bilgiç, ödül alan akademisyenler ve öğrencilere teşekkür belgesi ve üniversitenin hediyelerini takdim etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.
Ödül almaya hak kazanan projeler ve araştırmalar:
"Hibrit Redüktör Sistemi" başlıklı patent başvurusu ile “Altın Patent Ödülü”nün sahibi olan OMÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Yeşilyurt DemirÇelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile doktora öğrencisi Ahmed Elnour Muhammed Mozamel.
"Atık Malzemelerle Oluşturulan Elektrot Sensör" çalışmalarıyla Bronz Patent Ödülü'ne değer bulunan OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atiye Nur Onar ile Yüksek Kimyager Ömer Kılıç.
Tasarladığı "Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü" modeli ile Bronz Patent Ödülü'nü kazanan OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can.
Geliştirdikleri "Polar Markalaşma Sistemi" ile Bronz Patent Ödülü'ne ulaşan OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Programı öğretim görevlileri Harun Çolak ile Yusuf Yakut.
Makine İmalatı ve Otomotiv kategorisinde; “Sodyum Silikat Esaslı Aerojel Toz Katkılı Yüksek Isı Yalıtımı Sağlayan İnce ve Hafif Kompozitlerin Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” başlıklı projesiyle ikincilik ödülü alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Proje Danışmanı Arş. Gör. Suna Avcıoğlu ile OMÜ öğrencisi Caner Çelik.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde; Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci danışmanlığında hazırladıkları “Öğrenci Devam Sisteminin Zigbee Protokolü ile Gerçeklenmesi” başlıklı projeleriyle üçüncülük ödülünün sahibi olan OMÜ öğrencileri Hasan Tok, Nur Sena Batur ile Halil İbrahim Yıldırım.

SAMSUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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