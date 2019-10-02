Kırsalın içme suyu sorunu çözülüyor İçme suyu sorunu olan 139 mahallede çalışmalar sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından kırsal mahallelerdeki içme suyu sorunu hızlı bir şekilde giderilmeye çalışılıyor.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısından edinilen bilgilere göre, SASKİ projeleri kapsamında 2019 yılında Samsun’da merkez bölgede 64,55 km, ilçelerde 170,33 km olmak üzere toplam 234,88 km içme suyu şebekesi yapıldı. Yine merkez bölgede 2019 yılında 20,68 km, ilçelerde de 28,64 olmak üzere toplam 49,32 km kanalizasyon şebekesi yapıldı. 2019 yılında merkez bölgeye 9,66 km yağmur suyu hattı yapılırken, ilçelerle birlikte toplam 15,23 km yağmur suyu hattı gerçekleşti. 2019 yılında ilçelere 7 sondaj vuruldu, 7 kuyudan da su bulundu. İçilebilir nitelikte suyu olan 2 tane de kuyu tespit edildi. Ayrıca bu yıl içerisinde ilçelere toplam 7 adet su deposu yapıldı. 2014 yılından 2019 Eylül ayı sonuna kadar da toplam 10,27 km dere ıslahı yapıldı.



Kırsaldaki içme suyu sorunu çözülüyor

Eylül ayı itibarıyla Samsun il hudutları dahilinde yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu sorunu olmayan mahalle sayısı 779 olarak belirlendi. İçme suyu sorunu olan ya da kısmen olan mahalle sayısı ise 139 olarak tespit edildi. İnşaat çalışmaları devam eden mahalle sayısı 92 olurken, 17 proje tasfiye edildi. 57 mahallede ise inşaat projesi hazır. 61 mahallede de inşaat projesi hazırlanacak. 109 mahallede ise su kaynağı ve depo tadilatı çalışması yapılacak.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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