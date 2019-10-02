Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve bu sabah yapılan aramalarda 3,15 gram bonzai, 217 kapsül sentetik ecza, 1,05 gram esrar maddesi, 0,11 gram skunk maddesi ve 132 adet ecstasy hap elde edildi.

Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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