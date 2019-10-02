5 yılda 2 bin 359 km yol yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Altyapı Projeleri kapsamında 20142019 döneminde toplam 2 bin 359 km nitelikli yol yapıldı. 2019 yılı yatırım programında olan 286 km nitelikli yolun yapımı da tamamlandı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yapılan sunuma göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 Eylül ayı itibarıyla Büyükşehirin 71, SASKİ’nin de 65 olmak üzere toplam 136 projesi bulunuyor. Bu projelerin toplam tutarı 711 milyon 809 bin TL. Projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 69,5 olurken, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 38,3 oldu.

Ulaşım ve altyapı projeleri kapsamında 20142019 döneminde 17 ilçede bin 273,85 km beton/betonarme yol, 387,46 km bitümlü sıcak karışım (BSK) yol, 697,7 km sathi kaplamalı yol olmak üzere toplam 2 bin 359,01 km nitelikli yol kaplaması yapıldı. 2019 yılı yatırım programında olan yollarda ise 113,39 km beton/betonarme yol, 20,85 km BSK yol ve 152,5 km sathi kaplamalı yol olmak üzere toplam 286,74 km nitelikli yol kaplaması yapıldı.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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