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Türkiye'de 2,5 milyon 'skolyoz' hastası var Kızlarda görülme oranı 8-10 kat daha fazla Ailesinde ...

İHA

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu, Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon skolyoz hastasının bulunduğunu, hastalığın kız çocuklarında daha sık görüldüğünü, özellikle ailesinde skolyoz olanların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 2,5 milyon 'skolyoz' hastası var Kızlarda görülme oranı 8-10 kat daha fazla Ailesinde skolyoz olanlar dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu, Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon skolyoz hastasının bulunduğunu, hastalığın kız çocuklarında daha sık görüldüğünü, özellikle ailesinde skolyoz olanların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Skolyozun, tamamen düz olması gereken omurganın sağa veya sola doğru eğilmesiyle ortaya çıktığını belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu, “Skolyoz belin veya sırtın yana doğru eğriliğine denir. Skolyoz toplumda yüzde 45 oranında gözükür. Türkiye'de şu anda 2,5 milyon civarında skolyoz hastası mevcuttur. Skolyoz hastalığı doğuştan gelebildiği gibi her yaşta ortaya çıkabilir” dedi.

"Skolyoz hastası olan aileler daha dikkatli olmalı"
Çocuklarda en sık 10 yaşlarından sonra görüldüğünü belirten Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu, “Kızlarda görülme oranı 810 kat daha fazladır. Hiç bir şikayeti olmayan çocuğun bile 10 yaşından sonra skolyoz olabilme ihtimali vardır. Büyümenin hızlanması ile eğrilikteki artma miktarı hızlanır. Bu artış 1617 yaşına kadar devam eder. Skolyozun yüzde 80'inin nedeni bilinmemektedir. Bazı ailelerde skolyoza daha sık rastlanmaktadır. Bu nedenle skolyoz hastası olan aileler daha dikkatli olmalıdır” diye konuştu.

“Erken tedavi ile başarılı sonuçlar alınıyor”
Prof. Dr. Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Skolyozun erken dönemde egzersiz, korse gibi tedaviler ile artması bir miktar engellenebilir. Eğriliğin artmaya devam etmesi durumu cerrahi müdahale gerektirir. Cerrahi ile daha küçük yaşlarda, daha küçük girişimlerle skolyozun tedavisi yapılabilir. Yaş büyüdükçe ve eğrilik arttıkça ameliyatın büyüklüğü de artar. Başarılı bir ameliyat geçiren hastalarda ileride skolyozun tekrar artması beklenmez.”

SAMSUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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