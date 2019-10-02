Samsun’da 55 bin 555 fidan toprakla buluşacak

Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, 11 Kasım’da 55 bin 555 fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Türkiye genelinde düzenlenecek 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği’nin Samsun Koordinasyon Toplantısı, Vali Vekili Hasan Öztürk’ün başkanlığında Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 11 Kasım saat 11.11’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Vali Vekili Hasan Öztürk, “Bu projenin ilimizdeki tanıtımını yapmak, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bu proje kapsamında Türkiye’de yaklaşık 2023 lokasyonda 11 milyon fidanın dikimi üç saat gibi kısa bir zamanda gerçekleştirilmiş olacak inşallah. Hatta bu dünyada bir ilk olacak” dedi.

Proje kapsamında Samsun’da 100. Yıl Kurtuluş Ormanı başta olmak üzere 24 lokasyonda 55 bin 555 fidan dikilmesinin planlandığını dile getiren Hasan Öztürk, şunları söyledi:

“Bu sayı, şimdiye kadar ilçelerimizle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz istişareler sonucu ortaya çıkmıştır. Bu projenin başarılı olmasını diliyorum.”

Hasan Öztürk’ün konuşmasının ardından bir sunum gerçekleştiren Samsun Orman İşletme Müdür Yardımcısı Özlem Avcı Güler ise; “Bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı’na adayız. 11 milyondan fazla fidan dikileceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Aldemir, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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