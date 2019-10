Prof. Dr. Atmaca’dan obeziteye karşı uyarı ve birlikte mücadele çağrısı OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Atmaca: “Obezite başta diyabet ve kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden olur” “Obeziteyle mücadelede toplumun her kesimine görev düşmektedir”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, Dünya Obezite Günü nedeniyle düzenlenen "Hadi Samsun: Obeziteye Karşı Hep Birlikte" isimli toplantıda, obezitenin bütün dünyada yaygın ve yetişkinlerin yanı sıra çocukları da etkileyen kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekti, bütün Samsunlulara obeziteye karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Atmaca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleştirilen toplantıda obezitenin çok basit bir rahatsızlık olmadığını dile getirerek, katılımcıları obeziteye karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 650 milyon obezitelinin olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, Türkiye'de ise 20 milyon obeziteli birey olduğunu, bunun Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin obeziteli olduğunu gösterdiğini vurguladı.



En kolay tanı yöntemi vücut kütle indeksi

Atmaca, obezitenin sağlığı bozabilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlandığını söyledi. Bunun en kolay tanı yönteminin de vücut kütle indeksine (VKİ) bakarak yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Atmaca, “VKİ, vücut kütlesinin, uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. VKİ 18,5 altındaysa zayıfsınız, 1825 arasında normal kilolu, 2530 arasındaysa fazla kilolusunuz demektir. Bir diğer ölçüm yöntemi de bel çevresidir, Bel çevresi kadınlarda 80 cm, erkeklerde 90 cm üzerinin fazla kilolu, kadınlarda 90 cm, erkeklerde 100 cm üzerinin obeziteli olarak tanımlanır” şeklinde konuştu.

Obezitenin tüm dünyada kronik hastalıkların başlıca nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atmaca, “Başta tip 2 diyabet olmak üzere, hipertansiyon, kalp hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı gibi birçok kronik kardiyometabolik hastalığa zemin oluşturur. Obeziteli bireylerde kanser gelişimine, safra taşları, kısırlık, astım ve solunum yolu hastalıklarına, uyku apnesine daha sık rastlanır. Ayrıca kas iskelet sistemine ait pek çok mekanik yakınma ve depresyon, duygu durum bozuklukları gibi ruhsal hastalıklar da sık görülür” dedi.



Tedavide kilit yol sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği

“Kilo vermek birçok hastalık riskini azaltır. Bir kilo vermek kan basıncını 1 mmHg düşürür. Beş kilo vermek diyabet riskini yüzde 55, osteoartrit riskini yüzde 50 azaltır. 11 kilo vermek obstrüktif uyku apnesi riskini yüzde 76 düşürür” diyen Ayşegül Atmaca, obeziteli bireylerin karşılaştığı sosyal ve psikolojik diğer sorunları da dile getirerek, “Bu tip bireyler her an etiketlenmeye maruz kalabilmektedir. Toplum içinde kendini rahat hissetmeyen, dışlanan veya hor görülen obeziteli bireyleri tekrar yaşamla barıştırmak ve tedavi sürecine girmeleri konusunda motive etmek için hepimize görev düşüyor. Obezite, multisipliner yaklaşım gerektiriyor. Bugün bunun güzel bir örneğini ‘#HadiSamsun’ diyerek Samsun sergiliyor. Belediye, dernek ve üniversite işbirliği çok önemli” açıklamasını yaptı.

“Obezite tedavisindeki kilit yol sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin kazanılmasıdır” diye konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, tedavinin her aşamasında hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog ve aile ile işbirliği içinde olunması gerektiğine dikkat çekti. Obezitenin sadece kozmetik bir sorun değil, karmaşık ve çok faktörlü bir hastalık olduğunu kaydeden Atmaca, “Obezite başta diyabet ve kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden olur. Obeziteyle mücadelede toplumun her kesimine görev düşmektedir. Obeziteyle mücadelede hareketli hayat ve sağlıklı beslenme çok önemlidir ve evde başlar. Obezite tedavisinde sırasıyla egzersiz, diyet, davranışsal tedavi, ilaç ve cerrahi olarak yer alır” önerileriyle konuşmasını tamamladı.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.