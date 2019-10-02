Bafra’da evden hırsızlık

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin evine giren hırsız veya hırsızlar 500 lira parayı alıp kaçtı.

Olay, Altınkaya Mahallesi Albayrak Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Abdulkerim Almuhammet’e ait eve arka balkon kapısından giren kişi veya kişiler, odada eşine ait çantada bulunan 500 lirayı aldı. Kimliklerin ve banka kartının bulunduğu çanta ise bahçeye atıldı. Odada çantanın olmadığını gören yabancı uyruklu aile durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda olayı gerçekleştiren hırsız veya hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.