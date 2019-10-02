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Samsunspor liderlik koltuğuna oturmak istiyor

DHA

TFF 2´nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hafta sonu kendi sahalarında karşılaşacakları Manisa Futbol Kulübü maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istediklerini söyledi.

TFF 2´nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hafta sonu kendi sahalarında karşılaşacakları Manisa Futbol Kulübü maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istediklerini söyledi.
Nuri Asan Tesisleri´nde basın toplantısı düzenleyen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, pazar günü deplasmanda karşılaştıkları Afjet Afyonspor maçından alınan 3 puana mutlu olduklarını belirterek, cumartesi günü kendi sahalarında karşılaşacakları lider Manisa Futbol Kulübü maçından da 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmak istediklerini belirtti. Teknik direktör Buz, "Önümüzdeki Manisa Futbol Kulübü maçı ile birlikte lider olma imkanımız var. Büyük taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu günlerde şehrin de kenetlenmesiyle birlikte belirli bir havanın geldiğine inanıyorum. Biz de müsabakayı bekliyoruz. İçeride tamamen odaklanmış vaziyetteyiz. Rakibimize karşı saygılıyız. Lider olarak buraya geliyorlar. Önemli bir kadroya sahipler. Biz de kendi sahamızda oynuyoruz. Bizim de hedefimiz belli. Ondan dolayı iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İnşallah sahadan 3 puanla bizim ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan İrfan Buz, "Önemli ve ciddi bir müsabakaya çıkıyoruz. Burada coşkulu bir şekilde maçımızı kazanıp devam etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz belli. Maç trafiğine baktığımızda son haftalarda çok yoğun bir maç trafiğine girdik. Tarsus İdman Yurdu maçını oynadık, peşine kupa maçı yaptık. Ardından deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaştık ve şimdi de Manisa FK takımı ile karşılaşacağız. Daha sonra hafta içerisinde Diyarbakır´a gidiyoruz ve peşine de Kırklarelispor geliyor. Dolayısıyla burada iyi konsantre olmak gerekiyor. Bizler de bu konuda tecrübelendik. Bunlar önemli müsabakalar ancak size 3 puandan daha fazla bir şey vermeyecekler. Burada en önemlisi liderlik. Samsunlu ve Samsunsporlu olmanın bir ayrıcalık olması gerekiyor. Bu güzelim şehrin kenetlenmesiyle birlikte Samsunspor´un ayrıcalık oluşturduğunu bu haftada görebileceğiz. Haftalar içerisinde bunun daha da büyüyeceğini, Samsunlu ve Samsunsporlu olmanın gurur verici olduğunu ispatlamamız gerekiyor" diye konuştu.
Manisa FK´yı yenerek liderlik koltuğuna oturmak istediklerini ifade eden İrfan Buz, "Seyirci ile taraftar arasında fark var. Seyirci gelir izler ve gider. Taraftar gerçekten sever. Taraftar üzülür, taraftar gönülden sever. Bu bir ayrıcalıktır. Kendi şehrinizde kendi takımınızı tutabiliyorsanız ne mutlu size. Hepimizin ortak bir hedefi var. Burada egoların yeri yok. Ortak hedefte egoların yeri yoktur. Ondan dolayı biz hepimiz kenetleneceğiz ve tamamen oyunumuza odaklanacağız. Taraftarlarımız da bizleri sonuna kadar destekleyecektir. Hem 3 puanı hem de liderliği almak ve yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

SAMSUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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