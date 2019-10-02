Samsun'da yasa dışı bahse 1 gözaltı daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 farklı ilde ikamet eden 120 kişinin bahis oynadığını ve 7 şüphelinin de bahis oynattığını tespit etti. Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, pos cihazı ve hesap pusulaları ele geçirildi. İfadesi alınan 2 kişi serbest bırakılırken, emniyetteki sorgusu tamamlanan 2 kişi de 5 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Ahlak polisi olayla ilgili firarda olduğu iddia edilen K.T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan K.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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