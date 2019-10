Başkan Kılıç devreye girdi, görme engellilerin sorunu çözüldü

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki engellilerin sorunlarını gidermek adına ortaya koyduğu samimi gayret, taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini topluyor.

Her fırsatta engellilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden Başkan Kılıç, engelli vatandaşların günlük yaşantılarında karşılaştıkları problemlerin ortadan kaldırılmasında da onların destekçisi oluyor. Başkan Kılıç, Bafra Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kaplan’ı ziyaret ederek şehir içi dolmuş ulaşımları hususundaki sorunlarını ortadan kaldırmak için devreye girdi. Özellikle acil anlarda dolmuşları kaçırdıkları ve bu hizmetten yararlanamadıklarını dile getiren Bafra Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kaplan’ı dikkatle dinleyen Başkan Kılıç, ilçedeki dolmuş hatları başkanları ile görüşerek sorunu çözüme kavuşturdu. Dolmuş hatları başkanlarının da büyük anlayış ve desteği ile ortadan kaldırılan sorun sonrası görme engelliler artık diledikleri dolmuşa rahatça binebilecekler.



"Bafra’da görme engelli vatandaşlarımız artık dolmuşlara rahatlıkla binecek"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Baframızı bir aile olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Her hangi bir aile ferdimizin karşılaştığı sorunu, kendi sorunumuz olarak algılıyoruz. Bafra Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kaplan’ın ifade ettiği ulaşım sorunun bertaraf etmek üzere 1 ve 3 Nolu Dolmuş Hatları Başkanımız Yalçın Kurtça, 2 Nolu Dolmuş Hattı Başkanımız Teyfik Tuncay, 4 Nolu Dolmuş Hattı Başkanımız Nizamettin Güney ve 5 Nolu Dolmuş Hattı Başkanımız Celal Sürmeli ile görüşmeler gerçekleştirdik. Kendileri konuya hassasiyetle yaklaştılar ve problemin ortadan kaldırılmasında adım atıldı. Bafra’da görme engelli vatandaşlarımız artık dolmuşlara rahatlıkla binecek. Anlayış ve destekleri için tüm dolmuş hatları başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her daim ifade ettiğimiz gibi karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile çözülmeyecek sorun yok” şeklinde konuştu.

