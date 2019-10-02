Bayanlara sağlıklı yaşam etkinliği

Bafra Belediyesi, bayanlar tarafından büyük ilgi ile karşılanan sağlıklı yaşam etkinliğini bu yıl da devam ediyor.

Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi toplumun her kesiminden gelen talep ve önerileri büyük bir hassasiyetle değerlendirirken, bayanların isteklerine de duyarsız kalmayarak Sağlıklı Yaşam Etkinliği adı altında; step, aerobik ve plates dersleri ücretsiz olarak başladı.

Sağlıklı bir yaşam için son derece modern ekipmanlar ve deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek aktivitelere katılmak isteyen bayanlar, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde eski kapalı spor salonundaki spor odasındaki görevlilere başvuru yapabilecekler. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.0011.00,13.0014.00 ve akşam 18.0019.00 saatleri arasında 3 grup halinde verilecek step, aerobik ve plates dersleri eski kapalı spor salonunda gerçekleşiyor.

Başkan Kılıç, “Bayanlarımıza yönelik sağlıklı yaşam etkinliğimiz haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah, öğle ve akşam saatlerinde gerçekleşecek. Başvurularımız devam ediyor. Hanım kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz step, aerobik ve plates derslerimizi alanında uzman antrenörler veriyor. Step, aerobik ve plates derslerimiz, bayanlarımıza sağlıklı yaşam konusunda önemli bir alternatif oluşturacağına inanıyorum” dedi.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.