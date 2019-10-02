Prof. Dr. Aygün: “Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan koruyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Aygün, emzirmenin bebeği ilk bir yıl enfeksiyonlardan koruduğunu söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2006 yılından bu yana “Bebek Dostu Hastane” unvanı taşıyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ise 3 Ekim’de Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenecek törende “Bebek Dostu Yenidoğan Ünitesi” belgesini alacak.

17 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Aygün, emzirmenin bebeği ilk bir yıl enfeksiyonlardan koruduğunu, anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu vurgulayarak, anne sütüyle beslenen bebeklerde ilk yıl sepsis (kana mikrop karışması), ishal, zaatürre, orta kulak ve idrar yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Aygün, hastane bünyesinde tüm sağlık çalışanlarına anne sütünün önemi ve yararları konusunda eğitimi verildiğini ve anne sütüyle beslenmenin desteklenmesi konusunda ekip çalışması sağlandığını ifade etti. Aygün, “Birçok sağlık çalışanının emzirme danışmanı sertifikası sahibi olduğu hastanede, anneler henüz doğum gerçekleşmeden önce anne sütüyle beslenme konusunda bilgilendirilmekte, doğumdan sonra emzirme danışmanlığı hizmeti almakta ve bebeklerin anne sütüyle beslenmesi taburculuk sonrasında da izlenmektedir” dedi.

Organizasyona Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen ve hastane idaresi tam kadro olarak katıldı.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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