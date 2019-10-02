Bafra’da trafik kazası: 4 yaralı

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Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza, SamsunSinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mahmut H. idaresindeki 55 JT 185 plakalı otomobil ile tali yoldan gelen Serdar K.'nın kullandığı 55 ABZ 805 plakalı hafif ticari araç Lengerli Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan S.K., R.A., B .K. ve B.Y. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

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