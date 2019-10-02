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Bafra’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bafra’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaza, SamsunSinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mahmut H. idaresindeki 55 JT 185 plakalı otomobil ile tali yoldan gelen Serdar K.'nın kullandığı 55 ABZ 805 plakalı hafif ticari araç Lengerli Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan S.K., R.A., B .K. ve B.Y. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:00
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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