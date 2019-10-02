Pirinç ve obezitenin şaşırtıcı ilişkisi

Dahiliye Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, Japonya'da yapılan bir araştırmada temel gıda olarak pilav yiyen u¨lkelerde obezite oranının du¨s¸u¨k oldugˆu ve pirinç yemenin kilo alımına kars¸ı koruma sağladığı sonucunun ortaya çıktığını açıkladı.

Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, Batı du¨nyasında obezitenin arttığına dikkat çekti, Japonya'nın Kyoto kentindeki Doshisha Kadın Liberal Sanatlar Koleji'nin pirinç ve obezite arasındaki değerlendirme verileri açıkladı. Bazı u¨lkelerin obezite ile aynı zorlukla kars¸ı kars¸ıya olmadığını belirten Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, “Hastalık Kontrol ve O¨nleme Merkezlerine (CDC) go¨re, ABD’de yas¸ayan kis¸ilerin yüzde 39,8’i obeziteye sahip ancak Japonya'da, rakam sadece yüzde 4,3, Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ (WHO) Banglades¸ Lao, Kamboc¸ya, Vietnam ve Endonezya gibi u¨lkeler; yu¨ksek pirinc¸ tu¨ketim ve sagˆlık harcamaların du¨s¸u¨k, obezitenin du¨s¸u¨k oldugˆu u¨lkelerde bas¸ı c¸ekerken, Fransa, I·ngiltere, ABD, I·spanya, Kanada, Avustralya pirinc¸ tu¨ketiminin du¨s¸u¨k ama sagˆlık harcamalarının, obezitenin fazla oldugˆu u¨lkeler sıralamasında o¨n sıralarda yer alıyor” dedi.



Koruma sağlıyor

Japonya'nın Kyoto kentindeki Doshisha Kadın Liberal Sanatlar Kolejinden aras¸tırmacılar, 130'dan fazla u¨lkeden veri kullanan bir c¸alıs¸mada daha fazla pirinc¸ yemenin obeziteye kars¸ı koruma sagˆlayabilecegˆi sonucuna vardığını söyleyen Gonca Aylin Tuhta, “Kısa su¨re o¨nce bulgularını Avrupa, I·ngiltere'deki Glasgow'daki Avrupa Obezite Kongresinde (ECO2019) sundu. Sonuc¸lara go¨re, gu¨nde bir fincan pirincin yalnızca do¨rtte birinin artmasının (kis¸i bas¸ına 50 g), ku¨resel obeziteyi yüzde 1 oranında azaltabilecegˆini tahmin ediyorlar. Bu 650 milyondan 643,5 milyon yetis¸kine kadar bir degˆis¸ime es¸ittir. Temel gıda olarak, pilav yiyen u¨lkelerde obezite oranının du¨s¸u¨k oldugˆunu go¨steriyor. Pirinci yemek kilo alımına kars¸ı koruma sagˆlıyor gibi go¨ru¨nu¨yor. Tahıllarda bulunan lif, besin maddeleri ve bitki biles¸iklerinin dolgunluk hissini arttırması ve as¸ırı yemeyi engelledigˆi du¨s¸u¨nu¨lu¨yor. Bu gibi c¸alıs¸maların sonuc¸ları; beslenme konusunda temeli sagˆlam olmayan kanaatlerin oldugˆunu kanıtlamıs¸ oluyor” diye konuştu.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.