Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Bafra’da yaptığı açıklamada, “Eczacılık Fakültesi Bafra’ya hayırlı olsun” dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin açılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesinin ardından nereye açılacağı konusunda başlayan ve uzun zamandır da kamu oyunu meşgul eden fakültenin yeri konusunda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç son noktayı koydu. Bafra İşletme Fakültesinde basına kapılı düzenlenen toplantının ardından açıklamaya yapan Bilgiç, Eczacılık Fakültesinin Bafra’ya açılacağını duyurdu.

Rektör Bilgiç, “Eczacılık Fakültemizin de Bafra'mıza güçlü bir şekilde var olması ve gelecekte de Türkiye’deki eczacılık fakülteleri içerisinde saygın bir fakülte olması adına neler yapılması gerektiği hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Bafra’daki Eczacılık Fakültemiz sadece eğitim öğretimle meşgul olan bir fakülte değil daha çok araştırma ile öne çıkan ve Türkiye’de ilaç sanayide, Türkiye’nin ilaç sanayisinde önemli bilgilerin üretildiği bir merkez haline gelesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle Bafra İşletme Fakültesinin bu binasını yapan hayırsever ailemize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada ikinci bir fakültenin kurulmasını teşvik etmişlerdir. Hayırla çıkılan bir yolda hayırla buluşmak kaçınılmazdır. Hayırsever ailelerimizin vesile olduğu bu güzel beraberlikte tüm Bafra buna sahip çıkarak birlikte Bafra Eczacılık Fakültemizin açıldığı günleri de yaşamayı ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, “Bugün uzunca bir süredir hem kamu oyunu meşgul eden hem de güzel bir çalışmanın sonucunu duyurmak için buradayız. Mini bir toplantı gerçekleştirdik, Eczacılık Fakültesi Bafra’ya hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bağışçı ailemizin bu İşletme Fakültesinin temelini atmakla beraber Bafra’ya 2 fakülte kazandırılmasında etkili oldular. Biz şu anda Bafra’da İşletme Fakültesi kapansın, Eczacılık Fakültesi mi açılsın, sağlık bilimleri fakültesi mi açılsın derken rektörümüzün de açıklamasıyla birlikte hem İşletme Fakültesini hemde Eczacılık Fakültesini Bafra’ya kazandırmış olduk" şeklinde konuştu.

Bafra İşletme Fakültesi Binasını yaptıran Bağışçı Saffet Arslan ise, ”Bugün burada çok güze bir haber aldık. Bu haberi hep birlikte sevinçle karşıladık. Benim tabirimle geç olmadı ama biraz güç oldu. Ona da şükürler olsun. Türkiye’de hatırı sayılır Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Bafra Eczacılık Fakültesinin ileride çok büyük bir kapasite çok büyük bir iddia içinde çalışabilmesi için gerçekten biraz daha yolumuz var. Bunun bir aile olarak taahhüt etiğimiz şeyleri yerine getireceğiz. Ama Bafra'mızın da bize katkı ve yardımcı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ve hayırseverlerin katkılarıyla İşletme Fakültesi binasının yanına iki fakülteyi kapsayacak bir şekilde entegre bir bina yapılması için çalışmalar başlatılacak. Bafra İşletme Fakültesinde yapılan toplantıya Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Genç İş Adamları Derneği Başkanı Alper Güngör, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Tuna ve bağışçı ailenin yakınları katıldı

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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