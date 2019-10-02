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OMÜ'nün 'kalitesi' tescillendi TSE Başkanı Adem Şahin: "Kalite yönetim sistemi kurulmasında destek ...

İHA

Kalite Yönetim Sistemini benimseyen ve dış tetkik sürecini tamamlayan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) 'Yüksek Öğrenim ve Eğitim Hizmetleri Sunumu' kapsamında 'Kalite Yönetim Sistemi' belgesi aldı.

OMÜ'nün 'kalitesi' tescillendi TSE Başkanı Adem Şahin: "Kalite yönetim sistemi kurulmasında destek sağlayan ve belgelendiren bir kuruluş olabiliriz ama bu çalışmayı yapan üniversitenin kendisidir" OMÜ Rektörü Sait Bilgiç: "Üniversite gibi bir kurumda kaliteden bahsedildiğinde ne kadar geniş bir alanın etkileyicisi olduğunun farkındayız "

Kalite Yönetim Sistemini benimseyen ve dış tetkik sürecini tamamlayan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) 'Yüksek Öğrenim ve Eğitim Hizmetleri Sunumu' kapsamında 'Kalite Yönetim Sistemi' belgesi aldı.
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle Türk Standartları Enstitüsü tarafından 'Yüksek Öğrenim ve Eğitim Hizmetleri Sunumu' kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesine 'Kalite Yönetim Sistemi' belgesi verildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde protokol konuşmalarına geçildi.
İlk olarak konuşmasına gerçekleştiren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, kalite belgesi için çok çalıştıklarını ifade ederek, "Üniversite gibi bir kurumda kaliteden bahsedildiğinde ne kadar geniş bir alanın etkileyicisi olduğunun farkındayız. Bir üniversitenin gelişmesinde önemli rol üstlenmiş olan üniversitelerin asil görevlerini iyi yapıyor olabilmeleri, o ülkenin gelişmesi bakımından önem arz etmektedir. Biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak içinde bulunduğumuz bütün süreçlerin aslında bu görevimizi iyi yapmak için önemsediğimizi ifade etmeyelim. Kalite çalışmalarını göreve geldiğimiz günden beri titizlikle yürütmeye çalışıyoruz. Kendi aramızda sürekli toplantılar yapıyoruz. Bunu hep birlikte başarabileceğimizi ifade etmiştim" dedi.
Bilgiç'in ardından kürsüye gelen Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ise, "İnsanoğlunun gerek duyduğu mal ve hizmetlerin kalitesini, niteliğini teminat altına alan kalite, günümüzde kurumların ve kuralların gözetiminde sahip olduğumuz konforun ve huzurun korunmasına hizmet ediyor. Kamusal nitelikte üretilen iş ve hizmetlerin doğası gereği toplumun tamamının doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilemesi kaliteyi zorunlu hale getiriyor. Kalitenin yaygınlaşarak kamu kesimine fiili olarak hüküm sürmesi ise kurumların sahiplenmesine ve kurum çalışanlarının inanç ve kararına bağlıdır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı Öğretim Elamanları, öğrenciler ve misafir sanatçılardan oluşan Türk Müziği Topluluğu bir konser verdi.
Konserden sonra Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, "Yüksek Öğretimde Kalite Standartları" konulu konferans verdi. Eğitimciler olarak amaçladıkları şeyin emanet edilen beşeri sermayeyi insanlık, inançlar ve vatan toprakları için insanlara sevmeyi ve yanmayı öğretmek olduğunu belirten Şahin, "19 Mayıs gibi bizim Cumhuriyet tarihimizin çok önemli bir adı ile anılan bir üniversitede öğrenci olunması, hayata orada hazırlanmış olması ona ayrı bir misyon ve vizyon yükleyeceğini varsayarım. Bir üniversitenin rektörü kalite konusunda inanmamışsa ve bir inanmış takım kurmamışsa orada kalite çalışması yapması mümkün değildir. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, dokümanlar hazırlayın, önergeler, yönetmelikler hazırlayın, ne yaparsanız yapın o yine de o uygulama alanı bulmayan teorik çalışmalar olarak kalır. Arkadaşlarımın buraya verdikleri destek ile bu çalışmalar nezrindeki hikayelerini dinlediğimde olaya şöyle bakarız: Evet, Türk Standartları Enstitüsü olarak biz bir kalite yönetim sistemi kurulmasında destek sağlayan ve belgelendiren bir kuruluş olabiliriz ama bu çalışmayı yapan üniversitenin kendisidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesine ilk belgeyi Mühendislik Fakültesine verdik. O törende sizin kalite yolculuğuna inanarak girdik, inanarak sürdüreceğiz, kalite yönetim sistemini sürekli hale getireceğiz diyerek verdiğiniz bir söz var. Size olan sempatiğim ve dostluğumun dışında teşekkürün çok samimi bir teşekkür olduğunu bilmenizi isterim. Biz kolay bir şey değil. Kurumum adına size teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konferansın ardından Başkan Adem Şahin, Rektör Sait Bilgiç'e 'Kalite Yönetim Sistemi' belgesini takdim etti. Konferansa çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Tören ikram ile son buldu.

SAMSUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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