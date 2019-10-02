Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen babaoğul, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden irtibatta oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan A.Ç. ve oğlu İ.Ç. ile temas kuran 2 kullanıcıdan 2 paket halinde toplam 3,21 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma devamında satış yapan A.Ç. ve İ.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, 28,30 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve kullanıcı şahıslardan elde edilen materyaller ile eşleşen çok sayıda uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller elde edildi.

Gözaltına alınan babaoğul "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren babaoğul "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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