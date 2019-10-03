Alaçam’dan Kızılay’a kan desteği

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, Camiler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlileri tarafından Kızılay'a kan bağışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Kızılay Kan Merkezi aracına gelen İlçe KYK Müdürü Selim Erdoğan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Karaaslan öğrencilerle birlikte kan vererek destekte bulundu.

SAMSUN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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