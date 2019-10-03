Samsun TSO’dan, “Üretim, Planlama ve Lojistik Yönetimi” eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun TSO’dan, “Üretim, Planlama ve Lojistik Yönetimi” eğitimi

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

Samsun TSO’dan, “Üretim, Planlama ve Lojistik Yönetimi” eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi” eğitimi gerçekleştirildi.
Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, Samsun’da faaliyet gösteren firmaları kapsayan, “Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi” eğitimi verildi. Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, gelişen dünyada üretim, planlama ve lojistik yönetimin büyük önem kazandığına vurgu yaptı.

Nihai hedef Samsun’un kalkınması
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Oğuzhan Serinkaya, “Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda oda olarak, kente kazandırdığımız, bölgeye hizmet edecek büyük ölçekli yatırımların yanı sıra, kapasite geliştirici genel ve sektörel odaklı çalışmalar da yürütüyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi; pek çok faaliyeti içeren, bölgedeki işletmelerin uluslararası platformda yer almasını sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi amacıyla hizmet veren; Karadeniz Bölgesi’nde dokuz ili kapsayan ve koordinatörlüğünün tarafımızdan yürütüldüğü bir network projesidir. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların; şüphesiz nihai hedefi ise Samsun’un kalkınmasıdır” dedi.

Rekabet, küresel düzeye taşındı
Samsun ‘un ekonomik kalkınma bağlamında pek çok argümana sahip bir şehir olduğuna vurgu yapan Serinkaya, “Lojistik anlamda da diğer şehirlere göre görece üstünlüğe sahibiz. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağının yanı sıra Samsun Lojistik Merkez’inin varlığı önemli bir güç. Bu enstrümanlar bizi lojistik sektörde iddialı kılıyor. Çünkü, gelişime çok açık. Buradaki herkes, üretim planlama ve lojistik yönetimi konusunun ne kadar stratejik bir değere sahip olduğunun farkında. Artık kendimiz için üretme devri çoktan sona erdi. Dolayısıyla artık rekabet ortamı da küresel düzeye taşındı. Küresel düzeyde rekabet, daha iyi üretmeyi, daha hızlı hazırlamayı ve daha çabuk teslim etmeyi zorluyor.
İşte bu noktada üretim planlama ve lojistik yönetim önem kazanıyor. Bugün sizinle üretim planlama ve lojistik yönetim konusunu tüm yönleriyle konuşacağız. Amacımız, sizleri bu stratejik konuda güçlü kılmak. Ancak asıl önemli olan sizlerin bu eğitim neticesindeki kazanımlarınızı firmalarınıza yansıtabilmeniz. Çünkü bizim nihai hedefimize hizmet edecek olan bu. Sizlerin üretim gücüyle ülkemiz kalkınmasına katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.

Eğitim verildi
Ardından ise Eğitmen Serhat Öztürk tarafından, “Lojistik Yönetimi Karar Süreci, Entegre Lojistik”, “Sipariş Üretim Planlama Süreci, “Talep Planlama, Kapasite ve Üretim Planlama Süreci”, “Taşıma Modları”, “Lojistik Ağ ve Kuruluş Yeri, Çeşitleri ve Seçim Yöntemleri, Dağıtım Lojistiği ve Kanalları, Lojistik Çıktıları, Fiziksel Dağıtım ve Evreleri”, “Lojistik Yönetimi Açısından Depolama Kararları, Dağıtımda Cross Dock, Milk Run Dağıtım Sistemi, Lojistik Yönetiminde ve Süreçlerinde Optimizasyon” ve “Müşteri Servis Düzeyi ve Servis Seviyesi Ölçümleri, Ters Lojistik İade Süreci” başlıklarında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

SAMSUN

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaçam’dan Kızılay’a kan desteği
YEREL HABERLER Alaçam’dan Kızılay’a kan desteği
Bafra'da ‘Dünya Yürüyüş Günü’nde 10 bin adım attılar
YEREL HABERLER Bafra'da ‘Dünya Yürüyüş Günü’nde 10 bin adım attılar
Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’ni kuracak şirketten davet Oltan Köleoğlu Enerji Firması: “Gerçeği görmek isteyenler, Çorum Mecitözü’nde üretimdeki santralimize gelsinler” “Dünyada en önemli yenilenebilir enerji kaynağı biyokütledir” “Çarşamba’da kurulacak santralin hava ve çevre kirliliği oluşturması söz konusu değildir” “Santral çevresinde 50 dekar alanda modern sera kurulumu da yapılacak” “Tesis ile heba olan tarımsal ve orman atıkları ekonomiye kazandırılacak milli ekonomiye katkıda bulunulacak”
YEREL HABERLER Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’ni kuracak ...
Karadenizli balıkçılar, havanın soğumasını bekliyor
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar, havanın soğumasını bekliyor
Tehdit edilen kadın kendini balkondan attı
YEREL HABERLER Tehdit edilen kadın kendini balkondan attı
Samsun 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Daire Başkanı Selami Duman: “Çalışanların sağlığını korumak devletin önemli vazifesi”
YEREL HABERLER Samsun 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Sağlık ...
İlkadım’da yaşlılar unutulmadı Başkan Demirtaş: “Her zaman yaşlıların yanındayız”
YEREL HABERLER İlkadım’da yaşlılar unutulmadı Başkan Demirtaş: “Her ...
Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendini vurdu
YEREL HABERLER Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendini vurdu
Tapu ve Kadastrodan 65 milyonluk harç geliri
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastrodan 65 milyonluk harç geliri
Kaçak avcılara ve hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı Av pulu satışından 1 milyona yakın gelir elde edildi
YEREL HABERLER Kaçak avcılara ve hayvanlara işkence yapanlara ceza ...
Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılar
YEREL HABERLER Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle ...
İller Bankasından Samsun'a 72 milyon TL'lik alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER İller Bankasından Samsun'a 72 milyon TL'lik alt yapı ...
Orman Bölge Müdürlüğünden Samsun’a 50 milyonluk yatırım 3,5 milyon fidan üretildi, 5 milyon fidanın da bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğünden Samsun’a 50 milyonluk ...
Hastane otoparkında eş cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Hastane otoparkında eş cinayeti sanığına ...
Pidecide uyuşturucu satışına adli kontrol
YEREL HABERLER Pidecide uyuşturucu satışına adli kontrol
Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden ...
OMÜ'nün 'kalitesi' tescillendi TSE Başkanı Adem Şahin: "Kalite yönetim sistemi kurulmasında destek sağlayan ve belgelendiren bir kuruluş olabiliriz ama bu çalışmayı yapan üniversitenin kendisidir" OMÜ Rektörü Sait Bilgiç: "Üniversite gibi bir kurumda kaliteden bahsedildiğinde ne kadar geniş bir alanın etkileyicisi olduğunun farkındayız "
YEREL HABERLER OMÜ'nün 'kalitesi' tescillendi TSE Başkanı Adem ...
Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Bafra’ya Eczacılık Fakültesi için karar verildi Rektör Bilgiç: “Eczacılık Fakültesi Bafra’ya hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Bafra’ya Eczacılık Fakültesi için karar ...
Başkan Özdemir: “Bayanlara destek vermek bizlere onur verir”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Bayanlara destek vermek bizlere onur ...
Pirinç ve obezitenin şaşırtıcı ilişkisi
YEREL HABERLER Pirinç ve obezitenin şaşırtıcı ilişkisi
Bafra’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da trafik kazası: 4 yaralı
Prof. Dr. Aygün: “Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan koruyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aygün: “Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan ...
Protokol yaya nöbetinde Samsun'da ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ etkinliği Öztürk: “Yaya öncelikli trafik farkındalığını artırmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Protokol yaya nöbetinde Samsun'da ‘Yaya Güvenliğinin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X