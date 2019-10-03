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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversite öğrencileri gemiyle Samsun’u gezdi Kasapoğlu: “Samsun öğrencilerin ikinci memleketi”

İHA

Üniversite öğrencileri gemiyle Samsun’u gezdi Kasapoğlu: “Samsun öğrencilerin ikinci memleketi”

Üniversiteyi Samsun'da okuyan öğrenciler, gemiyle birlikte çıktıkları deniz turunda Samsun'u bütün yönleriyle tanıma ve inceleme fırsatı buldu.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünün 81 ilde 'Gelin Tanış Olalım' sloganıyla organize ettiği tanışma, kaynaşma ve uyum programları Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlendi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Turgay Ekşi rehberliğinde, Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, gezi kapsamında Samsunum1 gemisinde çay, simit ve peynir ikramı eşliğinde sahil boyunca Bandırma Vapuru Müzesi, Panorama Müzesi, Kent Müzesi ve Amazon Köyü’nü gezme şansını elde etti. Geziye katılan öğrencilerden Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden İpek Özdemir Samsun’un gerçekten güzel bir şehir olduğunu ve herkesin burayı tanıması gerektiğini söyledi. Özdemir, “Bu güzel şehri herkesin tanımasını çok isterim. Yunus Emre’nin deyişiyle 'Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz'. Çok geldim, Samsun güzel bir şehir, öncelikle her yeri ayrı ayrı güzel. Bence herkes tanımalı bu fırsatı kimsenin kaçırmasına hiç gerek yok. Herkesin gelmesi ve görmesi gereken bir şehir” açıklamasında bulundu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencisi Buse Tozyurt da gezi hakkında, “Samsun’u çok beğenerek geldim, Ankaralıyım aslında. KYK’dan dolayı da mutluyum. Teşekkür ederim KYK’da emeği geçen herkese. Samsun’u 19 Mayıs’tan dolayı önemli olduğu için tercih ettim. Denizi olsun, üniversitesi olsun, yeşilliği olsun her açıdan bence artısı var” ifadelerini kullandı.

"Şehir bize Atatürk'ü bize ruhen hissettiriyor"
Samsun’da çok mutlu ve huzur dolu olduğunu söyleyen OMÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Fadime Özekici ise, “Samsun çok güzel bir şehir. Ulaşım açısından da çok güzel. Hem de yakın. İlk defa gemiye biniyorum. İlk defa da buraya geldiğimde denizi görmüştüm, çok heyecanlanmıştım. Ve buranın Kurtuluş Savaşı için önemli bir şehir olması, Atatürk’ü bize ruhen ve maneviyat olarak hissettirdiği için çok mutluyum. Burada çok huzur doluyum çünkü imkanlar çok geniş. İmkanları veren Kredi Yurtlar Kurumu’na da çok teşekkür ederim bizi buraya getirdiği için” diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, üniversiteyi Samsun’da okuyan öğrencilere şehri tanıtmak için düzenlenen geziyle ilgili açıklamasında, “Samsun öğrencilerin ikinci memleketi” dedi. Kasapoğlu, "Samsunum1 gemisinde ikinci memleketlerini dalgaların sesi eşliğinde, çaysimitpeynir üçlüsüyle izlerken yeni döneme ‘Bismillah’ dediler. Ardından her köşesi, her meydanı buram buram Milli Mücadele kokan şehirde, ebedi kararların alındığı Bandırma GemiMüze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni, Panorama Müzesi’ni ziyaret ederek şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfettiler" şeklinde görüşlerini aktardı ve sağladığı imkanlardan dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

SAMSUN

03 Ekim 2019 Perşembe

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