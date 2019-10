Bafra’da tütün indirme kuraları çekildi

Samsun’un Bafra ilçesinde tütün indirim kuraları çekilişi Ziraat Odasında yapıldı.

Toplantı öncesi konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra'da şu anda 60 mahallede tütün ekimi yapılıyor. 2018 yılında yaklaşık 3 bin 500 ton özel firmalara bir teslimat yapıldı. 2018 yılında 1920 lira arasında satıldı. 2019 yılında 25 liradan sözleşme yapıldı. Üreticilerimize Bafra’da yapılan tütünün kalitesinin bozmamasını tavsiye diyorum. Kalite her zaman insanın yüz akıdır" dedi.

Bafra Belediye başkanı Hamit Kılıç, “Ovada birçok ürüne yönelme olmuştur. Tütünden daha çok kazandığı için onları tercih etmiştir. Tütün ekilen alanlarda da vatandaşın gelir seviyesiyle orantılı olarak da belki şehre göçle beraber tütün ekimi de azalmıştır. 20 sene önceki tütün alanları yok ama bunun tek sebebi sadece oluşan fiyat dengesi değil köyden şehre göçün de etkisi oldu. Bugün tütünün fiyatı 25 lira. 30 lira da olsa, 35 lira da olsa ekmeyecek aileler var. Onlar şehre yerleşmişler. Köyden şehre göç var. Her ne olursa olsun tütün deyince akla ilk gelen yer Bafra. Bafra hiç bir zaman gözardı edilemeyecek bir yer. Hem uluslararası firmalar tarafından hem yerli firmalar tarafından aranan her şeyden önce kaliteli tütün üretilen bir yer" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Yetiştiğim yer ve daha önceki çalıştığım yerlerde tütünle hiç temasım olmadı. Ama 1 aydır Bafra’da çalışıyorum ve kırsal mahalleleri gezdim. Tütün üretimini gördüm. İnsan burada nasıl bir emek harcandığını görüyor. Bu emeğin de karşılığını elbetteki almak istiyor. Bafra eskiden beri önde olan bir ilçemiz. Son yıllarda üretim düşmüş olabilir. Elbette bunun çeşitli sebepleri var. Ama önemli olan geçmişten ziyade günümüzü nasıl kurtarabiliriz, geleceğe nasıl daha aydınlık ve planlı bir şekilde bakabiliriz bunu konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bafra’da tütün indirme kuraları Kaymakam Cevdet Türkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından çekildi. Çekilen kura sonucuna göre tütün alımlarına Göltepe Mahallesi’nden başlanacak.

