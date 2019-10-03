Aracında 4 farklı sahte basın kartı olan sürücü gözaltına alındı Gazeteciler Cemiyeti uyardı, emniyet el koydu

Samsun'da 4 farklı sahte basın kartıyla trafikte seyir eden bir otomobil sürücüsü, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetinin ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Samsun'da 'sahte basın kartları'na yönelik büyük bir mücadele içerisine giren 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, 'pes artık' dedirtecek bir sahtekarlığı ortaya çıkardı.

İlkadım İlçesi Uğur Mumcu Parkı önünde park etmiş üzerinde '4 farklı basın kartı' olan bir otomobil fotoğraflanarak, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'a iletildi. Bunun üzerine hareket geçen Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, konuyu emniyet muhabiri bir cemiyet üyesiyle birlikte Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Trafik ekipleri tarafından yakalanarak kartlarına el konulan şahıs, 'Sahte basın kartı hazırlamak ve taşımaktan' dolayı ifade vermek üzere savcılığa götürüldü.



Gazeteci değil inşaatçı

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Mesleği inşaatçı olan sözde gazeteci, gerçeğine tıpa tıp benzettiği sahte basın kartlarını aracına ön ve arka camlarına takarak, Samsun sokaklarında seyir ediyordu. Şahıs, sarı basın kartına benzetilmiş kartların dışında 'Polis Medya' diye kart bile bastırmış. Üyelerimizin uyarısı ile işin üzerine gittik ve emniyet muhabiri arkadaşlarımızın girişimi ile kendisinden şikayetçi olduk. Şahıs yakalandı ve kartlarına el konuldu. Ayrıca olayı bildirdiğimiz PARKTEK firması da yasal işlem başlattı ve araç sahibine ceza kesti" dedi.



“Sahtekarlıkla mücadele ediyoruz”

Araçta ve şahsın üzerinde başka sahte basın kartları bulunduğuna da dikkati çeken Başkan Çakır, "Olay güvenlik güçlerine intikal ettirildi. Takipçisi olacağız. Duyarlı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sahte basın kartı yaptırmak, taşımak suçtur. Bu tür sahtekarlıklara karşı mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

SAMSUN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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